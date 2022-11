els baixos del futur

L’Ajuntament de Manresa va descobrir que el Pla General Urbanístic vigent fa possible demanar i legalitzar la transformació de baixos comercials en habitatges, en unes condicions que el govern municipal considera inacceptables. Per tal d’evitar que s’habilitessin espais residencials sense condicions, vulnerant el criteri general que nega la possibilitat de viure en plantes baixes a la major part de la ciutat, l’Ajuntament va dictar una suspensió de llicències i ha tramitat una modificació del pla per tal que aquesta possibilitat quedi tancada, si no és en condicions molt específiques que l’Ajuntament dictarà. El govern ha tapat així una possible via de creació d’infrahabitatges. Però en el rerefons hi ha un assumpte important a mitjà termini, que és què fer amb els baixos en una ciutat i un país que estan canviant, i en el qual cada cop tindrà menys sentit pensar que a tots els baixos hi ha d’haver un comerç. Aquest tipus de ciutat, lamentablement, es va acabant. Les grans superfícies i, sobretot, la venda online, l’estan liquidant. Els baixos, doncs, quedaran buits, o hauran de tenir un altre ús.