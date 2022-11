El forat de la reial faldilla

Atenció, notícia important: la reina d’Espanya ha estat vista i fins i tot retratada a Tudela (espàrrecs i cabdells) lluint un forat a la faldilla. No s’esverin, no és la mena de forat que mostra la roba dels captaires, que de tant gastada no es pot ni tan sols apedaçar. Parlem d’un forat de disseny, amb signatura d’autor, encara que l’autoria respongui a una marca low cost. No és un forat accidental sinó premeditat, de forma ovalada regular i vores ben delimitades. Un forat que els cronistes de la premsa rosa, i de les pàgines cardíaques de la premsa seriosa, diuen que es trobava a l’altura del genoll i deixava veure una part de la reial cama dreta, però en realitat se situava del genoll cap amunt i deixava veure la part inferior de la reial cuixa, que és llarga i estreta. D’això en diuen faldilla «amb sorpresa», però no s’entén quina sorpresa pot causar que una finestra a la faldilla ensenyi la pell que hi ha a sota. La sorpresa hauria estat veure-hi unes mitges compressives de color verd llimona fosforescent, posem per cas.

Per què és important aquesta notícia? Perquè el vestuari de Ses Majestats és a dalt de tot de la construcció simbòlica que envolta però alhora protegeix i caracteritza l’entramat institucional de la monarquia. Igual com no és el mateix un rei amb uniforme de capità general o amb dessuadora de marca de cervesa, tampoc no és el mateix una reina amb faldilla sencera o amb faldilla foradada. Per molta moda que incorpori, un forat sempre és un forat, i a la faldilla de la reina fa pensar en una monarquia foradada. Com que la corona és la clau de volta del règim, un forat a la monarquia implica una crisi d’Estat, si més no segons la doctrina sobiranista d’«Espanya no s’aguanta i està a punt de caure». Per qüestions menys rellevants han cantat les absoltes al sistema constitucional. I si l’Estat entra en crisi, el famós momentum podria estar a prop. Els momentistes ja es preparen per aprofitar la descomposició i «fer» la república. Ja veuen si és important un forat a la faldilla de la reina Letícia.