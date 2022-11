L’ampolla de la tortuga és teva

Les grans acumulacions d’envasos de plàstic a mars i oceans es produeixen perquè, en moltes de les grans ciutats d’Àsia i Àfrica, i en algunes de l’Amèrica Llatina, hi ha milions de persones que viuen en barris on no hi ha recollida d’escombraries- Els residus es llancen per un marge o, simplement, queden al carrer. Tant en un cas com en un altre, la pluja ho arrossega tot cap als rius i els rius ho porten al mar, on tot el plàstic llençat formarà continents de partícules i s’esmunyirà als estómacs de peixos i aus marines. Les empreses multinacionals de les begudes saben que, des del moment que surten de fàbrica en direcció a aquestes societats, les seves ampolles ja són brossa, residu, merda. Res a veure amb les ampolles que trobem surant a les nostres platges o al fons marí. Aquestes les hi ha llençat algú que tenia a prop algun lloc on posar-les. Llençar sense classificar per reciclar és un malbaratament ecològic i energètic, però no contamina el mar. Mai cap plàstic llençat a les escombraries de casa, a una paperera o a un contenidor no ha anat a parar a l’estómac d’una tortuga. La merda que algú abandona a les platges o al bosc no es pot atribuir a les multinacionals. Aquesta s’ha d’atribuir a tantíssima gent d’aquí que, la merda, ja la porten de sèrie al cervell.