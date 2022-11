Patrimoni per ocupar

Manresa té el Centre Històric en una situació decrèpita per moltes raons que inclouen la deixadesa dels successius ajuntaments, però que comencen en l’estat en què va quedar la ciutat després de les grans destruccions dels segle XVII i XVIII. Manresa no disposa de grans edificis residencials històrics perquè no van sobreviure, cosa que impedeix fer rehabilitacions vistoses com les que sí que s’han pogut fer a Vic o a Girona. Al sector antic de Manresa hi ha centenars de cases de construcció precària impossibles de rehabilitar, i poquíssims edificis nobles que justifiquin inversions importants. Però tanmateix, n’hi ha algun. La casa Llisach, l’antiga seu de la Cambra de Comerç -que va fer un mal favor a la ciutat en anar-se’n-, i la casa Amigant. Aquesta darrera ja és municipal i té una certa activitat que hi aporta l’Ateneu La Sèquia; les dues primeres es deterioren mentre els propietaris esperen l’oportunitat de fer un gran negoci que potser no es produirà mai. Mentrestant, hi ha serveis públics -per exemple, l’Arxiu- que malviuen en espais insuficients. L’administració, amb l’Ajuntament al davant, hauria de prendre la iniciativa.