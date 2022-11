Compte, encara

Al’octubre quatre persones van morir a causa del virus als hospitals de Manresa, i el nombre d’ingressats s’ha anat mantenint en sis des de l’estiu. El nombre de casos de covid registrats a la Catalunya central ha passat de tres-cents a mig miler en un mes, a les portes de la caiguda de temperatures que és previsible que en faciliti la propagació. El nombre de casos, realment, és més elevat, perquè el fet que la immensa majoria dels afectats passin la malaltia amb símptomes poc importants fa que, molts, la passin a casa sense comunicar-ho ni demanar assistència mèdica. Exactament com passa amb el grip. Aquesta fotografia ens indica que la covid s’ha anat convertint en un grip com es pronosticava i es pretenia, però gripalització no és sinònim de desaparició. El grip crea problemes a molta gent, i ara ho farà simultàniament amb la covid. L’existència simultània dels dos virus a les portes de l’hivern convida a que mantinguem una activitat normal però mantenint un mínim de mesures de protecció, i que qualsevol cas sigui tractat amb cura i precaució tant en l’entorn familiar com en l’entorn laboral. Encara cal anar amb compte.