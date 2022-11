Mil i una respostes en dos clics

Avui en dia tenim accés ràpid i immediat a la resposta de qualsevol dubte que se’ns plantegi. Amb un mòbil al palmell de la mà i un parell de clics tenim l’opció de contestar preguntes senzilles i complexes de qualsevol tema. I encara que a priori pugui semblar un avantatge, aquesta «facilitat» d’accés a la informació ens està fent perdre aptituds, avidesa i perícia.

Les noves tecnologies de la informació envaeixen silenciosament tots els racons del nostre dia a dia convertint-nos de forma lenta i gairebé inadvertida en dependents tecnològics.

El primer telèfon mòbil que vaig tenir permetia emetre i rebre trucades i missatges de text. El mòbil intel·ligent que tinc ara em recorda les reunions que tinc, m’avisa si arribo als objectius que m’he fixat i, fins i tot, em dona consells sobre com millorar la meva salut. Tot molt útil, accessible i sobretot encarat a fer-me la quotidianitat més amable tot estalviant-me prendre petites decisions i fins i tot pensar.

El clar exemple el trobem en la nostra capacitat d’orientació. No fa gaires anys, quan els gps per als cotxes eren uns dispositius «cars», conduíem en grans ciutats mirant mapes en paper i preguntant als vianants, i arribàvem a lloc sense gaires problemes. Ara, si en un moment donat el mòbil o el navegador del cotxe ens comença a «recalcular ruta», ens envaeix la por. La ciutat ha canviat? No, som nosaltres els que hem perdut certes aptituds i capacitats.

M’abstindré de jutjar si això és bo o dolent, simplement m’agradaria reflexionar sobre quin és l’impacte real de la inclusió de les noves tecnologies a la nostra vida. Existeixen múltiples estudis que expliquen com al llarg d’un dia destinem d’entre 2 a 5 hores a consultar unes 85 vegades el mòbil, irrompent una mitjana de 5 vegades per hora l’activitat que estiguem desenvolupant. Estaríem disposats que qualsevol altra persona ens interrompés 5 cops cada hora per preguntar-nos sobre qualsevol tema?

En aquest moment estem pagant un peatge que, tot i passar-nos inadvertit, és rellevant. Li estem regalant a un dispositiu mòbil molts moments i estones de la nostra vida explicant-li el que ens agrada i ens preocupa. Posant a disposició de tercers la nostra intimitat i privacitat sense tan sols adonar-nos que aquest fet els possibilita mercantilitzar les nostres necessitats.

Doncs, les persones i màquines que hi ha darrere la pantalla no responen les nostres preguntes de forma altruista. Sinó que ho fan actuant sota les directrius de grans corporacions i grups empresarials l’objectiu dels quals és fer negoci.

I és aquí quan entra en joc la nostra perícia personal en saber veure, analitzar i destriar la informació que se’ns presenta i analitzar si realment respon o no a allò que hem demanat. Un fet que requereix temps i també cert esperit crític per tal de prendre de forma conscient les nostres pròpies decisions, basades i meditades en funció del que nosaltres pensem i raonem, no del que ens «diuen» tercers.