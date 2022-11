Ràdio Puig-reig i les ràdios de Berga

La degana de les ràdios de la co- marca és l’emissora municipal de Puig-reig, l’activitat del seu fundador, director, creador i ànima és l’amic Josep Genescà. De segur sense en Genescà res hauria estat mai igual. A Berga, en teoria la capital de la comarca, quan jo era petit, els anys cinquanta, de ràdios n’hi havia dues: la de la Falange, que era a la plaça de Sant Pere, i la dels Franciscans, al seu convent. La ràdio de la Falange feia molts programes de producció pròpia, sobretot de música, i uns excel·lents de radioteatre; la dels Franciscans, molta música clàssica i retransmetia els oficis religiosos. Les pressions dels falangistes van fer que la ràdio Franciscana hagués de plegar...

Anys més tard van establir-hi una nova ràdio comercial, la Ràdio Berga, de l’any 1986, i foren els creadors propietaris: Antolí Barra, Jordi Camps, Pere Guijarro i Ramon Sala (el seu pare havia estat una de les veus més populars de la ràdio). Era de freqüència modulada, va emetre primer en uns estudis de l’edifici de l’Ateneu de la plaça de Sant Pere, però l’any 1987 va traslladar-se a la plaça de Sant Joan. Va deixar d’emetre l’any 2002. Aquesta ràdio comercial va estar vinculada a Cadena 13, Ràdio Barça i Cadena Nova, a poc a poc es va anar esmorteint, sobretot quan al principi dels 90 el grup RKOR la va gestionar imposant el sistema de radiofórmula. L’any 1990 RKOR va vendre Ràdio Berga al grup Planeta, l’any 2001 va passar a mans d’Ona Catalana, i l’Ona Catalana va traslladar la freqüència de Ràdio Berga a Manresa. La Ràdio Berga, privada, va desaparèixer l’any 2002.

La Generalitat de Catalunya va atorgar una llicència per tenir una ràdio municipal a l’Ajuntament de Berga l’any 2003. La programació d’aquesta emissora municipal es va estrenar el 2006. Aquí va començar a haver-hi moltes trifulgues (judicis i tot) entre els partits polítics berguedans i denúncies presentades d’algun a qui no li van concedir la llicència per emetre. Aquesta ràdio, més que fer d’emissora municipal, va voler anar de programació generalista, vaja com les emissores barcelonines... i com sempre sol passar a Berga va acabar com el rosari de l’aurora, la ràdio tancada. Berga sense cap veu a les ones. Ep, el local és al final del passeig de la Pau. Va prendre la concessió l’Ajuntament a qui la tenia i com sempre sol passar a Berga res de res... la ràdio tancada i de segur deuen haver perdut els drets d’emetre i tot...

Sort n’hi ha que a Puig-reig l’incansable Josep Genescà dirigeix Ràdio Puig-reig, i està que no para, organitza des de fa vint anys unes jornades de comunicació que hi ha passat el bo i millor de la ràdio catalana. Diré només alguns dels noms dels qui han passat per Puig-reig: Josep Cuní, Mikimoto, Vicenç Villatoro Josep Maria Cadena, Ramon Viladomat, Agustí Gallart, Julià Peiró, Isabel-Clara Simó, Martí Anglada, Heribert Barrera, Josep Perarnau, Jaume Sobrequés, Maria Matilde Almendros, Mònica Terribas, Josep Puigbó, Joan Granados, Salvador Alsius, Joan Barril, Xavier Grasset..., cap a cent més.

Puig-reig un cop més es posa al davant de tot de la comarca en defensa de la ràdio, cultura i llibertat d’opinió, i això té només un nom, Josep Genescà.