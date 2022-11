Thelma i Louise en patinet

Les pel·lícules del futur seran molt diferents. Una pregunta per a vostè, lector: Si es posés a comptar el temps que ha dedicat a mirar persecucions de cotxes, motos i camions a la televisió i al cinema, quin resultat creu que sortiria? Si té 50 anys i al llarg de la setmana les persecucions sumen 15 minuts (que no és gaire perquè amb segons quins tipus de pel·lis només en una ja hi ha més d’un quart d’hora de metratge de conductors empaitant-se), el resultat és 31 dies, un mes.

El futur ens portarà pel·lícules que mostraran escenaris reconeixibles pel públic, i això implicarà, suposo, persecucions en patinet elèctric. Podria ser que, per reforçar l’efecte dramàtic de la trama, les persecucions acabin, també, amb explosions, en aquest cas de la bateria elèctrica, i amb el patinet en flames mentre la persona que el condueix s’ho mira horroritzada tot protegint-se el rostre amb l’avantbraç. Els dolents arribarien satisfets, tot seguit, fent derrapar el patinet, o podria ser que l’usuari que fuig sigui el que esbossi un somriure en veure com els que l’empaiten han fet figa. Però el moment de satisfacció li durarà poc, perquè altres patinets enemics s’afegiran a la cursa. Cal generar una nova mítica més adient als vents que corren que passi per la descarbonització i la mobilitat sostenible, també la unipersonal. Per al record quedaran les imatges de Steve McQueen a La gran evasió, de Matt Damon a qualsevol Bourne o de Geena Davis i Susan Sarandon a Thelma i Louise. Imaginem l’escena final de Thelma i Louise adaptada a la nova realitat. Envoltades de policies, totes dues es mantenen capficades mirant els seus respectius telèfons mòbils. Thelma, Geena Davis, diu a Louise, Susan Sarandon, amb un peu sobre el patinet elèctric i l’altre a terra: «Escolta Louise. No ens deixem enxampar». Louise, també en posició de descans amb el seu patinet, respon: «Què vols dir amb això?». La conversa continua: «Seguim endavant/Però, què dius?/Anem!/Estàs segura?/Sí, sí!». I posen els seus patinets elèctrics a tota la velocitat que donen les màquines mentre Harvey Keitel intenta inútilment impedir que saltin al buit. Però elles continuen sense fer soroll –només el nyyyyyyyy gairebé imperceptible del motoret descarbonitzat– i es precipiten daltabaix del penya-segat mentre salta un embellidor minúscul d’una de les rodetes. No, no funciona. Esperarem amatents les noves propostes.