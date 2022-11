Tots els nostres operadors...

Estan ocupats, mantingui’s en espera o intenti-ho de nou més tard. La veu femenina i neutra que sona a l’altra banda de la línia telefònica m’ignora durant 25 minuts. No penjo i ho provo de nou més tard perquè per aquí ja hi he passat durant tot el matí. I els dies anteriors també: la lletra petita del meu contracte de gas amb Naturgy s’ha convertit en una amenaça a l’estabilitat familiar: el contracte es renovarà automàticament la setmana que ve i s’actualitzarà el preu del servei: de 0,06 a 0,18 €/kWh. La lletra petita és petita, però clara: si no canvio res, els pròxims 12 mesos pagarem el triple de gas que l’any passat. La veu femenina i neutra no adverteix la meva impaciència i mal humor, tot i que és la mateixa que fa tres setmanes em donava allargues amb el mateix problema, però amb el contracte de la llum.

Aleshores, finalment, s’hi va posar una operadora que em va explicar amablement que la factura estratosfèrica de llum que havia pagat el mes anterior es devia a la renovació automàtica del contracte amb una tarifa que algú, allà a la companyia, havia decidit que seria el doble de cara que l’any anterior. Per què? L’operadora no sap ben bé què respondre, potser per això m’explica que hi ha una tarifa més barata fins i tot que la que havia tingut contractada l’any anterior, i que m’hi puc acollir si ho vull. Si ho vull, diu. Sí, ho vull. És clar que ho vull. ¿I per què no em pregunten si estic d’acord a pagar el doble pel mateix servei durant tot un any? ¿És legal renovar un contracte amb aquesta diferència de condicions sense requerir una confirmació per part del client? És legal, sí. I no som ningú. Tampoc ho és un govern que no sap frenar aquesta presa de pèl perfectament emparada per la llei. Mentre espero que algun operador es digni a atendre’m per la qüestió del gas, entro a internet i escric al cercador batamanta. Davant dels meus ulls, un reguitzell de vestits de llana o folre polar fins als peus, grans butxaques i, fins i tot, caputxa. A les fotos, les models apareixen amb cares de benestar. Producte estrella, diu la pàgina web, a 34,90 euros. No sé a quants kW/h correspondrien, però segur que em surt a compte.