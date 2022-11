Morts de menys categoria

Fa un mes i cinc dies, 125 persones van morir en un camp de futbol d’Indonèsia. Almenys és el que van dir les informacions d’aquell dia, tot i que potser encara n’hi va haver més. Va ser quan la policia va intervenir amb gasos per reduir aficionats visitants que havien envaït la gespa de l’estadi Kanjuruhan de la ciutat de Malang, a l’illa de Java. La notícia va aparèixer en els mitjans de comunicació aquell dia, que era un diumenge, i tothom hi va tenir un record. Fins i tot l’ínclit Tebas va fer posar la bandera d’Indonèsia al costat dels resultats dels partits de futbol del dia, aquell espai que fa servir també per les seves demandes, com ara una llei de l’esport nova. Dues reivindicacions, la de dol i aquesta, perfectament comparables en el seu imaginari.

D’això, per tant, en fa 36 dies. I ja ningú ho recorda. Com tampoc d’aquella matança del 2012 en un camp de Port Saïd, a Egipte, que va posar fi a la vida de 74 persones i que va deixar el país nord-africà sense futbol durant un any. Deu persones van ser condemnades a la forca per aquells fets. Aquí, ni ho sabem. Els morts de segons quina banda del món no són iguals que els d’aquí. Això ho veiem cada dia a les notícies, quan ens prenem els atemptats a Iraq, Afganistan o Palestina com al pa de cada dia perquè ens esquincem la roba quan succeeixen a París, Berlín o Barcelona. En el futbol passa el mateix. Tothom recorda Heysel 37 anys després d’aquella desgràcia. I val més recordar-ho, perquè darrerament veig molta bengala i molt descontrol als camps europeus. Quan passi alguna desgràcia, recordarem que no vam fer cas dels morts indonesis que ja ens van avisar.