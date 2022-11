Incidents al camp de la Devesa de Navàs

Com a soci del CE Navàs vull expressar la meva decepció amb la Federació Catalana de Futbol, després dels incidents que van passar entre tres seguidors del Racing de Vallbona i del Navàs a Segona Catalana. El càstig més gran el tenen els jugadors del Navàs i els seguidors agredits del Navàs. La Federació es renta les mans d’una culpa que van tenir ells en obligar el Navàs, que si volia jugar a Segona Catalana, ho havia de fer al grup de Barcelona o si no no pujava de categoria. El citat grup de Barcelona els que hi han anat a jugar ja saben de què parlo i la FCF també, però aquesta entitat només vol els diners de les fitxes i si teniu problemes a la perifèria de Barna doncs a aguantar. Destacar la inoperància de la delegació del Bages-Berguedà, on no pinten res, mentre que la delegació de Barcelona ha fet la seva feina i els equips de per allà tenen barra lliure per fer el que vulguin.

Només vull fer constar que el mateix reglament diu que els grups de Segona es fan per proximitat, no sabia que Barcelona és més a prop de Navàs que Puig-reig, Gironella o Berga. Això ho diu tot, oi?