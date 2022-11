Nou capítol a Cercs

L’empresa manresana EM Spain Waste and Treatment, que ha promogut durant els darrers anys la transformació de la vella tèrmica de Cercs en una incineradora de residus, ha fet un gir a la seva estratègia i ha anunciat en un comunicat públic que deixa córrer el projecte i s’orienta cap a una altra direcció. La companyia, que forma part d’un grup que ja té experiències prèvies en iniciatives fallides després de llargs litigis, i que no havia transmès gaire confiança amb el seu capteniment a la tèrmica, ha decidit acceptar que no era una bona idea i deixar-ho córrer. Ara avança que té entre mans una proposta per convertir el vell edifici, tota una singularitat de la comarca, en un espai per a activitats turístiques relacionades amb el medi ambient i les energies renovables. El punt de partida sembla millor que una incineradora. Si més no, coincideix amb la vocació natural d’aquella part del Berguedà. La trajectòria fins ara i el fet que l’Ajuntament afirmi no tenir coneixement directe del projecte conviden a l’escepticisme, però seria una bona notícia que, aquesta vegada, l’empresa l’hagués encertat.