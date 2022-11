Quin c... de tarifa?

Lliure? Regulada? Amb topall? Protegida? O sigui: les factures que ens envien les companyies de gas i electricitat amb prou feines s’entenen, amb prou feines podem pagar el que ens demanen, amb prou feines sabem quin mes ens estan cobrant i si és un cost estimat o comprovat; amb prou feines podem saber quin període ens facturen i si trien els dies en combinació amb el sorteig de l’ONCE; amb prou feines podem recordar enviar la foto del comptador perquè no ens facin estimacions, amb prou feines podem recordar què vàrem contractar quan vàrem fer la gestió potser fa vint anys, o potser en fa trenta, o potser es va fer quan no ho pagàvem nosaltres sinó els pares, o una altra parella, o vés a saber qui. I amb tot això al damunt, hem de saber quina tarifa tenim, i si ens convé canviar-la. El que segur que sabem és que si truquem per demanar-ho ens atendrà un contestador (en castellà) que ens farà donar lletra per lletra i xifra per xifra els noms, els números de comptador (i ara d’on trec una factura on ho posi?) un número d’abonat (i ara com sé quin és el d’abonat?) i la talla i el color de les calces, i amb quin sabó les hem rentat, amb quina rentadora i a quina temperatura, i potser amb tot això encara no n’hi haurà prou. O sigui: si ara hi ha una tarifa més beneficiosa, perquè no ens l’apliquen i punt?