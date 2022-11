Salut al Solsonès

El Solsonès té un servei sanitari especial. El Consell Comarcal va assumir el 1991 la gestió d’iniciatives privades anteriors i va convertir el Centre Sanitari del Solsonès en una infraestructura que ofereix serveis de CAP però també alguns de petit hospital. Per a una comarca de la població del Solsonès, és un servei privilegiat, però arrossega molt problemes. Un d’ells, no el menor, és que és molt difícil trobar personal que hi atengui. Durant anys, el pas del Centre al sistema públic normal de la Generalitat ha estat a sobre de la taula. La contrapartida és que, si ho gestiona la Generalitat, ho farà amb els paràmetres que aplica a comarques com el Solsonès, cosa que fa témer que l’oferta es reduirà. Sense fer aquest pas, però, la sostenibilitat del Centre és complicada. ERC, CUP i Independents han fet tot un ritual que faci més suau l’acceptació del traspàs. Junts, que fa oposició, s’hi nega i els acusa gairebé de trair els solsonins. El problema, disfressat durant anys, ha acabat esclatant. Cal debatre-ho de debò, obertament, parlant clar i amb realisme. I qui més ha de parlar és el Govern. Cal no perdre de vista que el responsable de la salut dels solsonins no és el Consell, sinó la Generalitat.