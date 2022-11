Conspiració comunista

L’emergència climàtica és un invent dels comunistes. Xim-pum. Ho ha dit l’esperança castissa de la dreta espanyola, Isabel Díaz Ayuso, en una sessió de control de l’assemblea madrilenya i s’ha quedat tant ampla. Negacionisme? No, el que ve després. Insistir en la lluita contra l’escalfament global, com fa l’esquerra regional, forma part d’un complot per arruïnar els madrilenys, i ja se sap que empobrir les masses és la primera etapa del full de ruta per a la implantació del comunisme universal. Què diu el seu himne, La Internacional? «Alceu-vos, damnats de la Terra, amunt les qui pateixen fam». Ens volen pobres per fer la revolució. Ayuso hi planta cara al seu racó, però la conspiració és global, ja que líders de tot el món s’han donat cita per estudiar com es frena l’emergència inventada, i no paren de dir-nos que anem pel mal camí, amb la ONU com a gran abanderada de la intoxicació. Segur que Nacions Unides és un niu de comunistes; per això, en el seu moment, boicotejaven l’Espanya una, gran i lliure de Franco, cabdill per la gràcia de Déu. Si ho investiguessin a fons probablement trobarien la connexió entre l’alerta climàtica i l’alarma planetària per la Covid, a causa de la qual es va confinar el món sencer –excepte Madrid, on Ayuso va defensar el dret inalienable dels veïns a la sortir a prendre birres per oblidar els morts. Per cert que aquests comunistes no són gaire espavilats, perquè el malestar econòmic no els impulsa a ells sinó a l’extrema dreta. Però insisteixen en la seva agenda maligna, i els darrers mesos han rentat el cervell al personal sanitari de Madrid perquè s’inventi una crisi de l’atenció primària. Són uns mestres de la propaganda, i segur que utilitzen la manipulació cerebral per radiofreqüència des del wifi dels hospitals. Sort que el PP madrileny està al cas i disposat a frenar-los, com va fer en el passat un dels seus herois, el general Millan Astray, a qui l’alcalde Almeida ret homenatge, i pobre del que l’hi retregui.