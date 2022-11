Joc net al Baxi

Al’entorn del Baxi Manresa s’està generant una petita guerra digital molt perillosa. Determinats usuaris anònims de les xarxes socials, suposadament creats per seguidors fidels i implicats, estan derivant cap a les injúries de tipus personal, cosa que ha animat a la creació d’altres perfils que neixen per oposar-s’hi. No en diré el nom ni en concretaré res perquè no en vull fer ni la més mínima propaganda. Però crec que cal dir ben alt que, en un club que presumeix de fer miracles fent pinya, aquests comportaments són inadmissibles i porten un germen molt destructiu. És positiu i desitjable que es parli de l’equip sense embuts i que es tingui una exigència absoluta i impietosa amb la feina dels directius, els quals han d’acceptar-ho sense ni un mal gest i amb molta més transparència que la que ens tenen acostumats. Però atacar personalment amb rumors i fotos insidioses que poden ser falses o manipulades és injust i miserable. Aquestes actituds, sumades al seguidisme morbós de molta gent, poden acabar perjudicant la gestió i la vida del club. Els bons aficionats no haurien de donar ni la més mínima bola ni als enverinadors ni als contraenverinadors, i tot el personal del club hauria de fer-los el buit de forma activa i militant. Qui no jugui net i a cara descoberta no ha de tenir amb qui jugar. Ni al Baxi, ni enlloc.