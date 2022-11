Berga no pot esperar

L’aplicació del sistema de recollida porta a porta va omplir el Barri Antic de Berga de bosses d’escombraries descontrolades i va multiplicar per molt la deixadesa al sector de la ciutat que n’és el cor simbòlic i que necessita més atenció. Dir que va ser un desastre no és cap exageració. Quan veïns i botiguers van posar el crit al cel, el Consell Comarcal, que n’és el responsable, va prometre accions correctores. Es van aplicar a mitges, no se n’ha fet el seguiment que es va anunciar i el resultat és que la situació del barri continua sent indesitjable. Els botiguers s’han plantat per tornar-ho a denunciar. La resposta del Consell és que hi haurà canvis. Però ni seran prou immediats, ni són prou concrets, ni s’han explicat de forma oberta i clara. Els canvis depenen d’un nou contracte que entraria en vigor l’any que ve. Algun dia. I es descriu parlant de l’aparició d’unes «illetes mòbils» de contenidors que es posarien i es traurien, compatibles amb el porta a porta. Camions amunt i avall posant i traient contenidors tot el dia? Parlar clar i amb precisió seria de gran utilitat, i utilitzar un llenguatge comprensible que no disfressi l’ambigüitat d’una mala gestió, també.