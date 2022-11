La tèrbola aigua electoral

Desconec si ho tenen assumit o no, però a Berga els de Junts tenen un problema. O dos. La precandidatura rebotada de dins del seu àmbit cap a un espai indefinit està protagonitzant una entrada en escena amb una remarcable estratègia de màrqueting polític. Això ho estan fent bé. A més, els primers tenen l’enemic a dins.

L’oficina de precampanya dels ara «independents» oberta al centre de la ciutat es va omplir. Més d’una cinquantena de persones van acudir a la presentació d’una pretendent a l’alcaldia, Judit Vinyes. Dona, escaladora, geòloga i darrerament política vocacional. Serà per la novetat o serà per raons ignotes, un grup heterogeni i de totes les edats va acompanyar-la. Tot per escoltar cap compromís, per presentar un projecte molt verd, ocultant la ideologia i demanant «a la gent» que els faci el programa. Encara no són els disset per a la llista i han de ser cinc-cents pels avals requerits per la junta electoral. L’absència de propostes i l’abundància de vaguetats acostuma a acabar en un manual de populisme.

La cap de llista, militant efímera juntaire i asseguda a la dreta de Josep Rull al sopar anual o a la paradeta de Sant Jordi, ara es postula amb una proposta blanca i malda contra l’obediència als partits, inclòs el seu fins fa poc. El seu argumentari actual contrasta amb els contactes des de l’esvalotat sector borrassista de Junts. Com si algú pretengués un pacte o fusió in extremis.

Mentrestant, el nucli de l’aparell juntaire local va oficialitzar, el mateix dia i a la mateixa hora, el seu candidat oficial: Ramon Caballé. Ho feien amb un format més modest i un parell de fotos amb cara de pomes agres. Realitats de la comunicació no verbal. Ell és un home que demana perdó per ser jove, vol experiència al seu costat i corprèn la seva determinació per voler ser el proper alcalde berguedà.

Josep Llamas és el personatge intrigant en tota aquesta història. Havent perdut el lloc a l’executiva comarcal davant de la històrica Montserrat Ribera, ara fa rebequeries de mal perdre com no facilitar-li les contrasenyes de les xarxes socials. És regidor a Bagà, conseller comarcal per usurpació i valedor irreductible de la precandidata Vinyes. Ell, juntament amb el president Lara fins que es va posar de perfil, va voler imposar-la a l’executiva local. Fracassat en l’intent, figurava ben ufanós en l’acte de posada de llarg de la pretendent a la batllia, qui disputarà tots els vots possibles al grup on ell encara milita. A les eleccions anteriors, les del 2019, encapçalava una llista (també blanca) mentre feia d’interventor de JxC per les urnes europees. Tot a la vegada. A Sant Quirze del Vallès encara el tenen ben present per les seves maquinacions en una moció de censura contra una alcaldessa convergent d’aleshores com ell.

La desfilades de candidatures van adoptant forma de Gremlins. Fins a la nit del recompte, quan inevitablement entraran en contacte amb l’aigua de la realitat. Les moixaines entranyables com de gats o gates mudaran en rugits paorosos.