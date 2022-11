Colesterol i Black Friday

Mai m’hauria imaginat que el Black Friday entraria en la meva vida a partir de les píndoles contra el colesterol. Cares com les venen a la farmàcia de la cantonada, les busco per internet, i el Black Friday me les ofereix avui amb el 8% de descompte. Començo a fer comptes i, amb la targeta de crèdit a la mà, estic a punt de comprar els 12 flascons de tot un any. Fora els triglicèrids! De sobte, una suor freda m’amara i tanco l’ordinador. Quina bogeria!

El 25 de novembre és el Black Friday. Amb dies d’antelació, grans cadenes, cada vegada en més sectors, ofereixen productes amb descomptes per incentivar les compres abans de Nadal, en aquesta època que la inflació cavalca lliure i els preus es desboquen. El Black Friday, doncs, consisteix en una estratègia comercial massiva a la qual se li afegeix el màrqueting individual. Cadascun de nosaltres oferim el nostre perfil personal, que evoluciona en fer clic en una web. Les marques en saben més i més de nosaltres, clients potencials. Saben sobre els nostres productes favorits, de la nostra sensibilitat a les promocions o sobre quin és el nostre canal preferit de comunicació. Les plataformes recopilen dades, creen algoritmes i la intel·ligència artificial fa la resta. Si hem mostrat interès en vestits de flors i obrim regularment els emails, l’eina ens proposarà oportunitats, fins i tot utilitzant sinònims per captar-nos. Oferint-nos recompenses i codis amb promocions exclusives, ens creen un sentit d’urgència. Arran de les píndoles per al colesterol, reflexiono: ¿com controlar que el Black Friday no m’ofegui en el riu de la compra per impuls, adaptada a la meva circumstància, prometedora d’una felicitat exprés que s’esvairà al cap de poca estona de deixar la botiga? ¿Ho accepto com una tradició prenadalenca? Quina pressió! I a la pantalla apareix: oli d’all, arç blanc i fulles d’olivera. 100% ingredients naturals. Descompte en compra recurrent. Entrega gratis dilluns vinent. Per a la salut cardiovascular i la tensió.