Ja som al final de la baixada

D’ençà que va entrar en vigor la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, el 21 de març de 1994, creada amb l’objectiu d’implicar els prop de 200 països que s’hi van afegir en un ens comú per tractar (i resoldre, se suposa) els problemes relacionats amb el canvi climàtic, la COP o CP, Conferència de les Parts, que n’és l’òrgan suprem i es reuneix anualment en una Conferència del Canvi Climàtic que cada vegada es fa en una ciutat diferent, ha celebrat 26 conferències. La darrera, la 27a, ha començat just aquesta setmana a Egipte i s’acabarà posant una sèrie de compromisos damunt la taula.

Recentment, ha tingut lloc a Eivissa el 5è Fòrum d’Innovació, Turisme i Desenvolupament Sostenible. Una de les persones que hi van intervenir va ser Gunter Pauli. L’autor del llibre L’economia blava, que aposta per imitar el comportament dels ecosistemes naturals, va denunciar l’extorsió de la naturalesa que porta a terme el sector turístic i va alertar que, si no es canvia el model de negoci, no hi haurà res a fer perquè «ja hem acabat amb el 80% de la biodiversitat del planeta». De fet, al seu entendre, «el compromís ha de ser 0% emissions i 0% residus». Al fòrum celebrat a Eivissa va afegir que «la farsa rau en l’Agenda 2030 perquè l’estratègia no pot ser a llarg termini. Necessitem resultats a mitjà termini». Anteriorment, ja havia titllat d’«acudit» que es parli d’un objectiu d’emissions 0% amb la mirada fixada en el 2050. Pauli és esconomista i fundador de Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI), una xarxa global de científics, acadèmics i economistes que han impulsat noves formes de produir i de consumir, i ha desenvolupat fins a 200 projectes a tot el món, com el cultiu de fongs comestibles d’alta qualitat mitjançant les restes de cafè i els detergents biodegradables amb restes de pells de taronja.

Abans de la 26a Conferència de les Parts, celebrada a Glasgow, on es va tractar el tema recurrent dels residus fòssils mentre hi arribaven 400 avions privats carregats d’assistents, l’activista Greta Thunberg va declarar: «En realitat, no ha canviat res, en comparació amb els anys anteriors. Els líders diran que farem això, que sumarem esforços i que ho aconseguirem, i després no faran res». A la COP2022 António Guterres, secretari general de l’ONU, ha afirmat que si no hi ha canvis, «el món va directe a una catàstrofe global». Els sona aquella mare avisant el fill, que ha volgut estrenar la bicicleta en una baixada. «Cauràs, cauràs. Et faràs mal...». Doncs, ja som al final de la baixada.