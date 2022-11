Alertes al mòbil en cas d’emergència

Aquest mes d’octubre l’Estat espanyol ha començat amb unes proves per avisar la població de qualsevol perill imminent a través de missatges SMS. Amb aquest mètode, el Govern espanyol és capaç d’avisar tota o certes parts de la població en un instant, utilitzant el SMS com a eina per difondre la informació. L’avís es produeix a través d’un soroll d’alarma que no s’atura fins que revises el contingut del missatge.

Actualment ja s’estan realitzant aquestes proves que no es fan a tot el territori espanyol alhora, sinó que s’han fet agrupacions de diferents comunitats autònomes per fer-ho de manera organitzada i poder així rebre un feedback més acurat de com s’estan duent a terme. Crec que aquesta mesura serà molt útil en cas d’emergència ja que tota la població rebrà les instruccions de què fer a l’instant. Ara, amb la guerra de Rússia contra Ucraïna, aquesta eina ens pot aportar certa seguretat als ciutadans. També per prevenir diferents catàstrofes. Aquesta eina també demostra el fet que amb les noves tecnologies ens poden tenir completament controlats, amb el GPS, els moviments que fem al banc, les ideologies i els gustos. Tot i les coses positives que les noves tecnologies ens aporten, se’ls ha de donar un ús responsable i adequat, ja que és molt senzill rebre un virus i que sàpiguen tota la teva informació.