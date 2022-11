Van Gogh, Monet i el canvi climàtic

De debò?, com hem arribat a aquesta situació, que algunes persones intenten destruir obres d’art per fer una crida per salvar el planeta?

Nobles intencions mal pensades i amb conseqüències nefastes. Exactament igual que les que han fet que estem en un punt de difícil retorn climàtic. La humanitat ha talat, ha arrasat milers de boscos amb l’objectiu de construir vaixells, fer cases o fer paper on poder expressar idees o embolicar una dotzena d’ous. S’han obert mines extenses per poder tenir mòbils que facilitin la comunicació en una societat on la paraula i el diàleg és difícil de mantenir. S’han creat milers de fàbriques químiques per crear productes que millorin la vida de les persones, malgrat que aquestes fàbriques contaminin els rius que fan emmalaltir les mateixes persones. L’art dignifica les persones. Feu servir la vostra intel·ligència i cerqueu una actuació digna. Ja no recordem els Budes de Bamian? Pareu, ja!