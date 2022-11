Entre Joe i Xi

Una part potser considerable del nostre futur depèn de trobades com la d’ahir entre Joe Biden i Xi Jinping, que es van veure en persona per primer cop. La química que es pugui establir entre els líders i els seus equips en reunions així és essencial. ¿Trobaran Joe i Xi un mínim de connexió per prevenir pífies catastròfiques? La màgia combinada de la democràcia i d’internet ens permet llegir ara, de primera mà, els documents fins fa poc secrets de la visita de Nixon a Mao el 1972 que va alterar la geoestratègia global. I sabem que la connexió que es va crear entre Kissinger i Zhou Enlai en les reunions secretes preparatòries va ser crucial. L’acta d’una reunió clau recull un moment il·lustratiu. Enlai expressa enèrgicament que Taiwan és irrenunciable: «ha format part de Xina molt més temps del que Long Island ha estat part dels Estats Units». Tanmateix, «vostès van declarar que la posició de Taiwan encara no està definida. I el portaveu del seu departament d’Estat acaba de dir que aquesta és la seva posició». I Kissinger replica: «ho ha dit una vegada, ¡però no ho ha repetit!». La delegació xinesa riu. Bala esquivada. Enlai tanca la reunió anunciant que al vespre soparan ànec en un palau o un altre segons el temps que faci. I l’endemà continuaran. Set mesos després, Mao rebia Nixon i Moscou es glaçava.