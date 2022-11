8.000 milions i tan ‘panxos’ tots

Llegeixo que ahir el planeta va arribar als 8.000 milions d’habitants, que es diu aviat en un món de coneguts i saludats. A Àsia i a Àfrica és on neixen més nens (i nenes). Al que en diem món occidental, en canvi, l’augment de la població s’ha frenat en sec quan, en canvi, fan més falta que mai tenint en compte que els de la meva generació tenim l’esperança de jubilar-nos un dia o altre i poder-ho fer amb dignitat. Però si no hi ha gent al darrere que assumeixi les quotes a la Seguretat Social, si és que encara es diu així, ho tenim magre. La notícia coincideix amb una altra que també m’ha fet gràcia i que diu que la qualitat de l’esperma s’ha reduït a la meitat els últims 40 anys a causa de la contaminació i, en general, a l’estil de vida que portem. Deu ser per això que a Occident es pareix menys que no pas a altres llocs on es prenen les coses amb més calma. Anem massa atabalats per la vida. Dic, jo eh?.

Aquests últims dies també ha estat notícia que Rússia ha deixat la ciutat de Kherson i tota la regió que l’envolta per anar a l’altra banda del riu Dnièper. Curiosament a partir d’aquí s’han redoblat els missatges que diuen que Washington li està demanant al govern ucraïnès que negociï ja un pla de pau. Que parlin, si és que parlen entre ells o a través d’algú altre, tranquil·litza, com deia dimecres passat a la seva columneta el director del diari, Marc Marcè.

D’acord que aquest cop els Estats Units no hi tenen tropes com a Iraq, Afganistan o, ja més enllà i tots hem vist pelis, Vietnam. Però els hi està costant una pasta que no tenen i que farien servir per altres coses. Igual que la Unió Europea, vaja. Ep, que no vull pas dir que s’hagin de deixar tirats els ucraïnesos, l’únic que parlin. El que no sé és si ho fan prou, i si ho fan alt i clar. De moment ahir Rússia va enviar un estol de míssils a Ucraïna com volen dir que ells la tenen més grossa.

I també aquests dies Joe Biden i Xi Jingpin s’han vist per primer cop cara a cara. De tot el que han xerrat en transcendeix poca cosa. Com m’agradaria ser testimoni d’una reunió d’aquest tipus. Què es deuen dir, a part de parlar de la guerra entre Rússia i Ucraïna, una broma amb el que pot passar amb Taiwan ?. Se sap que han marcat les línies vermelles que uns i altres no haurien de creuar. Com passis d’aquí te la fotré, venen a dir. Curiós. 8.000 milions de persones depenen, en bona part, del que s’hagin dit i del que passi a Ucraïna. També de la cimera sobre el canvi climàtic a Egipte, per cert. I tan panxos tots.