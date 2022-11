Arxiu i rehabilitació

Un dels nombrosos punts del Centre Històric de Manresa quenecessiten una intervenció en profunditat és el quadrat delimitat per la baixada dels Jueus, el carrer Bastardes, el carrer Vallfonollosa i l’Ajuntament. Una part de l’espai és un pàrquing municipal informal, i la resta és un forat urbà molt degradat. L’Ajuntament hi ubicarà un edifici amb l’Arxiu Comarcal i l’Arxiu Municipal, la qual cosa permetrà que l’actual arxiu situat al Museu pugui disposar d’un espai de consulta pública en condicions, i que el material que s’hi conserva pugui ser preservat i ofert amb criteris moderns. Un arxiu no és només un lloc on s’acumulen papers, sinó un espai de consulta on es fa recerca i on els investigadors ens expliquen d’on venim. En una societat culta i moderna, ha de ser així. Com a resultat, es podrà reordenar urbanísticament tot l’espai, al qual només es pot donar una solució de la mà de la inversió pública. La intervenció té grans possibilitats i pot donar una empenta a la reconstrucció de la Manresa vella, la que conté el caràcter de la ciutat i la que avui necessita més ajuda. És una bona iniciativa que cal esperar que s’executarà amb rigor i ambició.