Salvar els xips

La definició estratègica que Estats Units va fer de la seva projecció al Pacífic quan va esdevenir la primera potència mundial es basava en que la seva frontera de l’oest no és la costa de Califòrnia, sinó la línia imaginària que formen Taiwan i les illes de Japó, frontera que és defensada des de les illes Marianes (tècnicament, un estat lliure associat als EUA) i, en especial, des de Guam, un illot conquerit a Espanya el 1898 que no és ni un país ni part d’un país, sinó una base militar en un territori segrestat. El Pacífic era, així, un mar interior entre Los Angeles i Guam, i Okinawa i Taiwan esdevenien una espècie de marca fronterera com ho va ser Catalunya per als carolingis. Inevitablement, això havia d’acabar col·lisionant amb Xina tan aviat com el gegant asiàtic sortís de la prostració. Havia de passar, i està passant. El que resulta delirant és que Estats Units i el mon occidental en general acceptessin que la major part de la producció mundial de xips, l’element més vital per a la indústria civil i militar dels països on s’inventen i es dissenyen aquests mateixos xips, es concentrés en la balda més feble i més amenaçada d’una frontera crítica. ¿De què serveix l’hegemonia mundial si no és per impedir que el vaivé de l’economia posi el teu entrepà de formatge al replà de la casa dels ratolins? ¿En què estaven pensant?