Durant dècades, les associacions de veïns de Manresa han estat, en primer lloc, organitzacions que vetllen pels interessos del barri i els representen davant l'ajuntament, promovent activitats per enriquir la vida comunitària, i en segon lloc, una cooperativa que garantia un funeral correcte i assequible als associats. Aquest darrer servei no es prestava en règim de cooperativa, però això és el que era: una manera col·lectiva de garantir un servei del qual (malauradament) no podrem deixar de necessitar, i que prestat per la via privada pot ser una gran càrrega per a moltes famílies. L'esplèndida filosofia comunitària que batega darrere d'aquesta idea requeria, però, que el nivell d'associats fos elevat i s'anés renovant. Malauradament, les noves maneres de viure en societat han anat socavant les bases del model i la seva sostenibilitat. Però deixar perdre el que batega en el seu fons, i que encara posa en comunitat milers de persones a Manresa, seria una gran llàstima. Ara, un projecte subvencionat per la Generalitat intenta fer viable la vella idea amb una nova fórmula de gestió. Vuit associacions s'hi han afegit. Cal confiar que sigui un èxit.