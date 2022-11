Trens directes a Barcelona, ja!

Terrassa i Sabadell estan d’enhorabona: els trens de la Generalitat passaran cada cinc minuts en hores punta i cada deu la resta del dia. El missatge del Govern és que ja no caldrà consultar els horaris, perquè els usuaris que arribin a l’estació sabran que l’espera serà curta. La millora del servei a la línia del Vallès dels FGC es deu a l’arribada de quinze nous combois que es van encarregar fa quatre anys. Mentrestant, a la línia de Manresa continuaran circulant dos trens cadahora –tres en l’hora punta del matí. I ves que no es consumin certes idees i en el futur calgui canviar de tren a Martorell per arribar a Barcelona. La diferència de tracte no es deu a què Manresa ja tingui la Renfe, perquè les dues capitals vallesanes estan en la mateixa situació. A què es deu doncs? Tant se val: la realitat és tossuda i la capacitat manresana de torçar decisions és limitada. Tanmateix, podem mirar de treure profit de la discriminació aplicant el següent raonament: Com que ara els terrassencs i els sabadellencs tindran un fotimer de trens dels FGC per anar a Barcelona, ja no caldrà que facin servir tant els de la Renfe. Per tant, la companyia estatal podria suprimir o desplaçar d’horari algunes circulacions sense causar cap daltabaix. I aquesta supressió és justament el que es necessita per deixar pas als anhelats trens directes i sense parades intermèdies entre Manresa i Barcelona. És cert que Renfe i FGC són companyies independents, que pengen de governs diferents, però se suposa que Renfe opera Rodalies per encàrrec de la Generalitat, que és la titular del servei. De manera que el conseller pot manar, o demanar, aquesta mena de retocs en els horaris. I si hi troba resistències, es porta l’afer a la famosa taula de diàleg, o a la bilateral, o a on sigui necessari: cal aprofitar qualsevol finestra d’oportunitat. Trens directes que estalviïn un munt de minuts, i si pot ser, que hi destinin aquelles unitats pensades per a viatges llargs on tot l’espai està destinat a seients encoixinats.