Qüestió de salut o de política?

El debat sobre quina ha de ser la futura gestió del Centre Sanitari del Solsonès és un tema que la política comarcal té sobre la taula des de fa alguns anys. L’ens de salut travessa un moment delicat pel que fa a la seva economia fins al punt que els seus treballadors van decidir fer aturades diàries com a protesta per exigir una millora dels seus sous. També passa un moment delicat per la dificultat de poder trobar i contractar professionals qualificats després que alguns dels seus treballadors s’hagin jubilat. En definitiva, és un moment complicat. En aquests casos és quan la gestió ha de ser la millor possible per tal de que un servei indispensable per la ciutadania com és la sanitat no es vegi ressentida. Lamentablement, la consideració que té part de la ciutadania solsonina del servei actual del Centre no és la millor.

El Centre Sanitari del Solsonès té la particularitat d’estar gestionat pel Consell Comarcal. No deixa de ser com un CAP però amb algunes especialitats mèdiques i amb una àrea sociosanitària. Això no hagués estat possible sense que s’hagués gestionat des del mateix territori. Però els temps canvien i és obvi que la gestió del Centre Sanitari també ho ha de fer. L’oposició al govern del Consell assegura que la situació es solucionaria simplement si el gestionés un altre govern, és a dir ells mateixos, mantenint així el control de l’ens al territori. Per altra banda el govern actual no descarta la possibilitat de que el Centre passi a formar part de l’estructura de CatSalut i que, per tant, deixaria de dependre del territori. En aquest sentit, però, asseguren que volen deixar clares una sèrie de condicionants en cas que això passés.

És complicat saber quina pot ser la millor decisió pel futur del Centre Sanitari però això no és el que més hauria d’importar a la política solsonina. El que més els hauria de preocupar és la salut dels seus ciutadans. Al final els veïns de Solsona i comarca els hi és igual si qui gestiona el Centre és el Consell o la Generalitat, el que volen és tenir el màxim de serveis possibles i una bona atenció sanitària. Malauradament, dona la sensació que en el debat polític això ha passat a segon pla. S’està utilitzant el futur del Centre Sanitari com una eina política per vèncer al partit contrari i sovint s’oblida centrar-se en altres coses que poden ser millorables en el dia a dia de la ciutadania a nivell sanitari. S’acosten eleccions i el tema de la gestió del Centre Sanitari serà segurament un dels pals de paller d’alguns partits. Veurem quina decisió pren la ciutadania.