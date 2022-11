De gom a gom

El Teatre Patronat de Berga es va omplir la tarda-vespre del divendres 4 de novembre. Ple d’estima, de reconeixement i d’enyorança per la M. Dolors Santandreu i Soler. Aquestes són les paraules que vaig fer arribar als assistents, i ara als lectors de Regió7.

Us parlo en nom de l’Àmbit de Recerques del Berguedà o de L’Erol, de tots i totes els membres que al llarg de 40 anys han format part de l’entitat, dels que hi hem col·laborat amb articles, investigacions, fotografies, correccions, tasques administratives i de distribució, publicitat, organització, dels que hi som i dels que ja no hi són, com la Dolors. Acompanyada pels presidents de l’entitat que m’han precedit, Ramon Viladés, Josep Noguera Canal i Jordi Puntas, en reconeixement a la Dolors.

Us presentem, al costat de l’alcalde de Berga i de la família, i de la mà de Joaquim Garrigosa, la publicació de la tesi doctoral La Vila de Berga a l’Edat Mitjana, una coedició de l’Ajuntament. Feia temps que en parlàvem amb la Dolors del projecte d’editar la seva tesi, sobretot des que, el 2018, els dijous anàvem i veníem de l’Arxiu Diocesà de Solsona, enfeinades en la recerca de la valuosa documentació que s’hi conserva. Ella sempre deia: «Primer la tesi del Josep Noguera i després la meva», i en un dels últims viatges a Solsona em va dir: «Esperem quan farem 40 anys».

I així ho hem fet, malauradament massa tard.

L’any passat, quan la Dolors ens va deixar, en va fer quaranta que un grup de persones ens vam reunir per tal d’engegar un centre d’estudis sobre la comarca, l’Àmbit de Recerques del Berguedà, i tot seguit, per tal de divulgar les recerques, vam editar L’Erol, que també celebra els quaranta anys.

En aquest grup fundador ja hi havia la Dolors, i ha continuat essent-hi i treballant-hi fins al final, mantenint ferm el seu compromís amb el Berguedà i Berga, la ciutat que tant estimava. Ens atrevim a resumir el llegat de la Dolors en tres grans facetes:

- La recerca històrica, des de la seva entrada com a estudiant a la Universitat de Barcelona i fins al final de la seva vida, ha estat constant. La seva tesi doctoral, que avui presentem en format de llibre, marca un abans i un després. L’últim article que va escriure va sortir publicat a L’Erol 150, en un dossier dedicat a Berga, tres setmanes abans del dimarts 21 de desembre de l’any passat.

-L’ensenyament de la història a l’institut Guillem de Berguedà ha marcat la seva vida professional: centenars de nois i noies de la comarca han estat els seus alumnes, i a força d’ells els va encomanar la passió pel coneixement de la història de la nostra comarca.

-La divulgació ha estat un altre puntal de la seva vida; fer entenedors els fets del passat, aproximar la història al present, explicar-la en diferents formats: conferències, xerrades, diàlegs, entrevistes, col·laboracions amb entitats culturals, a les aules de la gent gran, suport a estudiants i erudits en la lectura de pergamins, en la recerca de documents...

El seu llegat és enorme.