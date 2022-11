Bons auguris turístics

Les perspectives econòmiques per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa no són bones. Els experts anuncien nuvolades que ens haurien de portar alguna tempesta de conseqüències nefastes per al creixement econòmic. Malgrat tot, però, i coneixedors de les dificultats que comporta la gestió de la crisi bèl·lica d’Ucraïna, els indicadors dels darrers mesos continuen parlant d’una economia en creixement. Ho diuen les xifres dels sectors industrials, fonamentals per marcar l’evolució econòmica, i ho indiquen, també, les xifres d’altres sectors que també viuen directament lligats a les fluctuacions econòmiques, com ara el turisme. A Montserrat, que és el principal recurs turístic de la Catalunya central, les xifres de visitants van creixent i es van situant cada dia més a la vora de les que hi havia abans de la pandèmia. L’evolució de la presència de forasters al monestir és interessant, sobretot perquè els senyals que envia la resta del sector està en la mateixa sintonia. Hotelers, cases rurals i càmpings han tingut bones temporades, la restauració fa dies que va bé i el moviment dels catalans i l’arribada d’estrangers es manté o bé creix.