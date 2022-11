L’extraordinària gent del barri

Bona part de la meva generació va créixer convivint amb una excepcional sèrie de televisió que ens tenia enganxats a la pantalla de la que, en aquells anys encara, era la nostra. Gent del barri va ser una producció de la BBC amb la màgia de fer-nos sentir propers i compartir els aspectes més humans d’uns personatges que es van convertir en veïns del nostre dia a dia; però la lliçó més valuosa que ens va aportar va ser que el nostre entorn més proper, aquell on somiem, patim i ens emocionem, es pot convertir en l’experiència més prodigiosa de viure, no per les pedres ni els traçats urbanístics, sinó per les persones que el comparteixen.

Els diners de la inversió pública hi ajuden, però no transformen, perquè qui fa una ciutat o un barri són les millors versions de la seva gent. A Manresa, fa pocs dies i amb poc temps de diferència, un dels sectors més necessitats de canvi que tenim a la ciutat, el Centre Històric, ha incorporat dues noves propostes de dues persones singulars: El David Navarro ha posat en marxa el Lab84 a l’històric bar d’Els Carlins, al carrer de la Sabateria, i ha convertit un espai emblemàtic en una cocteleria d’autor on hi ha abocat tota la seva valorada experiència i professionalitat; la Sandra Soria, una somrient emprenedora amb un engrescador bagatge en el món de les arts escèniques, ha recuperat un local històric del carrer de Sobrerroca per encabir-hi la suggeridora Duesesses, un seductor esclat de màgia creativa per a les núvies.

Allà on molts tanquen, ella i ell han obert per sumar amb la millor aportació que es pot fer per dinamitzar, abocant-hi tota la il·lusió en un somni que han construït com a projecte de vida, amb els valors afegits de l’especialització, la innovació i la qualitat; just el que li cal al Centre Històric manresà, que no és pas diferent al d’altres ciutats, on el ressorgiment ha estat possible gràcies a la singularitat d’establiments com aquests, amb signatura personal.

La Sandra i el David podien haver escollit qualsevol altre barri o fins i tot una altra ciutat, però han tingut la sensibilitat de fer confiança a un entorn que els necessitava per invertir-hi les seves il·lusions i plantar-hi tota la seva energia i dedicació; no han escollit un lloc fàcil ni ara mateix comercialment seductor, però si el barri s’omple de gent extraordinària com ells, hi ha molts números perquè l’actual situació faci un gir i allò que en dècades no ha pogut transformar l’administració pública, ho pugui fer l’empenta de qui ha decidit aportar un projecte particular a uns carrers demandants d’entusiasme i vida. Valdrà la pena que els coneguem, que els fem costat i compartim aquests nous espais que al darrere hi tenen dues històries que sumen imaginació i futur, just allà on més li cal.