El misteri del Misteri

El misteri va irrompre dijous passat al vespre a l’Ajuntament de Manresa quan el ple municipal estava a punt d’acabar-se després de quatre hores de debats i votacions. Va revelar-se al darrer minut i va quedar sense resposta ni explicacions. Parlem de l’amenaça que pesa sobre el Misteri de la Llum, «peça teatral de caire litúrgic, a semblança medieval», que s’escenificava dins l’església del Carme i que enguany no s’hi podrà fer per decisió del rector i del bisbat «després de deu edicions i trenta-tres representacions, sempre amb l’aforament ple», segons han recordat els organitzadors i va transmetre el regidor Anjo Valentí en portar el tema al ple en forma de pregunta. O més ben dit, preguntes: Què en pensa el govern municipal? Farà gestions per trobar alguna «solució de consens»? La regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, va contestar que s’havia de preparar la resposta i els l’enviaria per escrit. I ens vam quedar amb les ganes de saber què pensa la seva regidoria, i l’equip de govern en conjunt, d’un problema que amenaça la continuïtat d’un esdeveniment anual en el qual intervenen voluntàriament, i amb entusiasme, desenes de persones, i al qual han assistit milers de manresans com a públic. No pot ser que el govern no tingui una opinió formada al respecte, ja que, a més a més, la regidora va recordar que s’havia manifestat quan el tema va sortir a la premsa. Que les actuacions a prendre hagin ser ben estudiades no és incompatible amb compartir els fets que es coneixen i l’anàlisi que se’n fa. Els participants i espectadors que dèiem hi tenen tot el dret, i que se’ls hi sostregui és una invitació a fabular explicacions. ¿Rau el problema en la circumstància que un actor principal del conflicte és l’Església catòlica? ¿Potser aquest contenciós repeteix el que va donar peu al relat de la Misteriosa Llum: el bisbat contra la ciutat? Llavors el consell municipal no va dubtar, i gràcies a això Manresa té aigua de sobres.