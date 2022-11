What the heck is subjunctive»? (I)

En el primer manual d’anglès firmat per un servidor, es pot llegir el següent: «Si voleu aprendre l’anglès, coneixeu bé el català.»

Aquest és el cas de la traducció correcta a l’anglès del mode subjuntiu català. Els manuals escrits en català per a aprendre el català no parlen gaire del subjuntiu, potser perquè cap nadiu no s’equivoca fent-lo servir; la correcció de l’ús d’aquesta forma és innata. Per tant, quan l’alumne sent «el subjuntiu del present català es tradueix en anglès per present simple i el subjuntiu del passat, per past simple», normalment li calen uns quants exemples per a treure’n l’aigua clara:

Encara que corris [pres. subj], perdràs el tren = Even if you run [pres simp.], you’ll miss the train.

Encara que correguessis [passat subj.], perdries el tren = Even if you ran [past simp.], you’d miss the train.

Estic content que estiguis [pres. subj] aquí = I’m happy you’re [pres simp.] here.

Estava content que parlés [passat subj.] poc = I was glad he didn’t speak [past simp.] long.

To be continued...