Acostumats a parlar de l’esport i de la pràctica de l’exercici físic, sovint només en termes de competició, serveixin aquestes línies per glossar dues exposicions coincidents en el temps que ens permeten fer una mirada diferent a realitats esportives distants. D’una banda, tenim la mostra de fotografies de Ramon Puig al vestíbul de la biblioteca del Casino de Manresa. Fill de Castellbell i el Vilar, en complir els 70 anys va marxar al Nepal per viure una llarga temporada amb els xerpes a les valls de l’Everest. Va instal·lar-se a Namche Bazar, el més semblant a un poble gran que trobem en el camí cap al camp base del cim més alt del planeta, i va fer llargues excursions per conèixer els costums i la manera de viure de la gent d’aquells paratges. Les instantànies ens parlen de la vida quotidiana, la religió i el paisatge, entre altres qüestions, i són un excel·lent exercici per comprendre l’esperit autèntic de l’excursionisme quan es porta a terme amb una actitud de curiositat cap a l’entorn.

D’altra banda, el Palau Robert de Barcelona acull una mostra que es va estrenar fa uns mesos a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac sobre el fotògraf Gabriel Casas, que va retratar la modernitat barcelonina a finals dels anys 20 i inicis dels 30 del segle passat. Per als amants de la història de l’esport, és una cita indispensable per conèixer de prop el moment en què, a través del futbol i la boxa, sobretot, l’esport esdevenia un fet social de primera magnitud i arrossegava milers de seguidors. S’estava gestant l’esport de masses com un dels grans actius de la indústria de l’entreteniment.