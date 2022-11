El català a Bilbao

En un cap de setmana voltant per Bilbao he arribat a la conclusió que la situació del català és molt similar a Bilbao i a Barcelona. Parant l’orella tota l’estona amb el detector de llengües activat -no puc evitar-ho- vaig sentir cinc persones o grups parlant en català, que seria més o menys el mateix que detectes quan vas a voltar i a badar pel centre de Barcelona. D’aquesta observació tan poc científica en puc treure la conclusió que la situació del català és dramàtica a Barcelona però òptima a Bilbao. Per contra, a la capital biscaïna hi vaig sentir només dues persones parlant eusquera. Tenint en compte que també en vaig sentir dues parlant portuguès, arribem a la conclusió que, a Bilbao, totes les llengües peninsulars es troben en una situació excel·lent, excepte l’eusquera. Això sí: quan a Bilbao t’acomiades dient agur et contesten gairebé sempre agur. La pregunta inevitable és: ¿quant tarda una societat a negar-se a continuar vivint en la ficció que una llengua existeix i que, per tant, cal fer l’esforç de fer-la present en tota la comunicació pública? Tard o d’hora, una generació de castellanoparlants es negarà a prendre’s la més mínima molèstia i exigirà que l’eusquera sigui declarat oficialment llengua decorativa. I si no ens ho prenem molt seriosament, a Barcelona acabarà passant el mateix. I el català, sense Barcelona, agur.