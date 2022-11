Un estat immadur i capritxós

S’han trobat alguna vegada amb un nen d’aquells malcriats i capritxosos que, perquè és l’amo de la pilota, se l’emporta quan va perdent, fins que els altres li donen per bo el gol que clarament ha sortit per la banda?

Doncs això mateix és el que acaba de fer l’Estat espanyol, de la mà de la Junta Electoral Central, en dir que no reconeixen com a eurodiputat el president Carles Puigdemont.

Espanya diu voler jugar a la lliga europea, però ho diuen només perquè li interessen les subvencions. Si no fos per això, no li ha interessat mai ni Europa ni la resta del món.

Van reclamar quan vam votar Puigdemont com a eurodiputat, i van dir clarament que les regles per a Estrasburg eren les d’Europa i no les espanyoles; per tant, no calia acatar la constitució. I ara tornen a sortir amb el mateix.

Això demostra que la Junta Electoral Central, com tot l’Estat, no és més que un grup immadur i malcriat que, per estar en un país on permeten que imperi la mediocritat i la picaresca, pensen que a tot arreu funciona igual.

Si ells no són els amos de la pilota, sinó que treballen per a nosaltres, ¿fins quan seguirem sense demanar-los responsabilitats?, ens hem de resignar que ens avergonyeixin davant del món amb les seves sortides de to intolerant i totalitàries?