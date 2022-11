Un any més estem a punt d’entrar a Nadal. Bé, al que per al comerç és Nadal, que sabeu que comença molt més aviat que per a la resta. És un període d’il·lusió i alegria, però per a nosaltres també d’esforç i entrega, i en el qual portem pensant quasi tot l’any. I és una bona època per donar a la ciutat, clients i veïns moments i experiències úniques. I per Nadal, el comerç, amb la UBIC al capdavant, n’ofereix un bon munt!

Ens encanta poder assumir un any més la responsabilitat de la gestió de la Fira de Sant Andreu. Ens marca l’inici de la campanya de Nadal, l’època més important per al comerç. I és el moment que aprofita el client astut per aconseguir les compres de Nadal amb la seguretat que trobarà allò que vol. Aquest any ens hem proposat endreçar-la una mica, tant pel que fa a tipus de parada com per les activitats al voltant d’aquell cap de setmana.

La fira, els dies 25, 26 i 27 de novembre, omplirà de parades el Passeig. Artesans i parades singulars al primer tram, tómboles i remolcs d’oci al segon i venedors varis al tercer. Dissabte a la tarda inaugurarem la pista de gel i encendrem els llums de Nadal i, diumenge, el comerç també obre i tindrem un taller de decoració nadalenca gratuïta per als més petits.

A Manresa tenim la sort de comptar amb gent extraordinària i inquieta capaç de moure’s… I nosaltres tenim la sort de poder comptar amb ells durant la fira. Tenim, per exemple, Vins Alsina i Kursaal Espai Gastronòmic, que organitzen el primer Festapa’t divendres al vespre al Museu de la Tècnica: 14 cellers i 14 restaurants es troben per oferir una experiència gastronòmica única! O trobem Manresa X La Marató, que dissabte converteixen la plaça Crist Rei en una tómbola solidària, amb premi i solidaritat assegurats. O la gent de la Cambra de Comerç, que per 55è any consecutiu (atenció!) organitza el seu concurs d’aparadors, que comença just per la fira. O, parlant de concursos, el de Fotografia de Llums de Nadal, que organitza la gent del Fotoart en col·laboració amb la UBIC.

Creiem en una Fira de Sant Andreu que suma, i pretenem, en les properes edicions, fer-la créixer en activitats, col·laboracions i projecció. I la volem posar encara més al servei del comerç, no només portant gent a la ciutat, sinó portant clients a les botigues. I ho aconseguirem obrint-nos un altre cop al Guimerà, connectant amb el Centre Històric o, per què no, obrint-la a altres punts de la ciutat.

Amb la Fira de Sant Andreu comencen els actes i dinamitzacions que segurament més temps perduren a la ciutat, com són els llums de Nadal i la pista de gel.

Ja ningú imagina Nadal sense llums als carrers. Formen part de l’essència de les ciutats i ens animen en el fred de l’hivern, i per a nosaltres són l’ànima de tota la campanya. A més, aquest any hi sumem uns llums diferents, el projecte Llums a l’ombra: Llums de Nadal reciclats, ètics i conscients al carrer del Cap del Rec, elaborats per veïns del Barri Antic i que lluita contra qualsevol tipus d’exclusió.

I la pista de gel, una atracció que acull cada any 12.000 patinadors amb les seves famílies durant més de 50 dies. Un projecte que pràcticament és gratuït per a la ciutat i possible gràcies als esforços i aportacions del comerç i patrocinadors privats. I que, a més, ho fa amb sensibilitat pel planeta i l’ecologia, amb el mínim consum d’aigua (l’equivalent a cultivar 7 quilos d’arròs!) i compensant totes les emissions de CO2 invertint en projectes que les compensen.

Aquest Nadal, sembla, no serà fàcil per al comerç. Si la de l’any passat podem dir que va ser una bona campanya, que la gent tenia ganes de sortir de casa, renovar l’armari i donar sortida als estalvis acumulats durant la pandèmia, des de fa uns mesos la situació s’ha capgirat. La guerra d’Ucraïna i la consegüent pujada de preu de l’energia, juntament amb la inflació general, han fet que el consum s’hagi vist molt perjudicat. Les vendes d’hivern van, de moment, tard, i es preveu que per la campanya de Nadal s’acumulin també al final, i siguin més escasses que altres vegades.

Tot i això, el comerç seguirem donant a la ciutat, clients i veïns tots els moments i experiències únics que pugui. I estem segurs que valdrà la pena, i que ens ho retornaran visitant les nostres botigues.

Gaudim de les millors dates de l’any, comprant al comerç local i compartint-ho amb els que més estimem!