La Fàbrica Nova, motor , amb diners

Bona part del milions que calien per iniciar el projecte de transformació de la Fàbrica Nova de Manresa ja figuren en una línia dels pressupostos generals de l’Estat (que encara s’han d’aprovar, és cert, però que tot indica que els socialistes poden trobar els suports necessaris). En el primer projecte de pressupostos no hi havia cap referència a la Fàbrica Nova de Manresa i diu ERC que gràcies a la seva negociació, i a la tossuderia i persistència de la senadora sallentina Mirella Cortès, ara sí que hi és. Tenint en compte l’alt (altíssim) grau d’incompliment dels pressupostos generals de l’Estat pel que fa a les inversions a Catalunya, estaria bé tenir màxima prudència i començar a comptar els euros quan comencin a caure a la guardiola de l’Ajuntament de Manresa, quan serveixin ja per posar totxos i enguixar parets. Però no tirarem aigua al vi, serem prudents també en el desànim. Diu l’alcalde de Manresa, el també republicà Marc Aloy, que aquest és el projecte de Manresa que més l’il·lusiona. Potser entre una cosa i l’altra aquest cop ens en sortim. A Manresa li convé un projecte de ciutat, engrescador , transformador, innovador i aquest ho és.

La Fàbrica nova, el que en queda, la nau més emblemàtica, està situada en un espai prou central de la ciutat com perquè esdevingui motor i ànima en joc amb el seu entorn urbanístic. I aquest ja és un valor. El que s’hi faci , però, ha de ser la veritable eina de propulsió. S’ha dit que hi ha dibuixat un projecte universitari vinculat a la UPC. Quan parlem de la universitat amb una mirada curta hi veiem els diferents graus de docència i la formació postuniversitària en forma de postgraus i màsters. Però aquest no pot ser un projecte que es quedi en aquesta mira curta, que a Manresa ja tenim testada i provada. No es tracta simplement de fer un trasllat de la UPC a la Fàbrica nova i tenir un aulari nou, potser més ampli i més gran. Es tracta de definir-hi el futur en un joc d’implicacions entres empreses i coneixement, un veritable parc de desenvolupament al més alt nivell. Manresa té expertesa en algunes matèries que ja poden ser un primer punt de partida. Declarava ahir Marc Aloy que els 10 milions (pot ser que en calguin més de 40) són «un impuls molt important per aquest projecte de transformació, retenció de talent, formació i coneixement». I, sí, sí, ja és això, però cal que la ciutat (la universitat, l’Ajuntament i tots els agents disposats a fer aportacions) defineixin i concretin bé aquests conceptes generals. Ah, i aquí, si us plau, unitat de veritat.