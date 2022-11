L’Ajuntament de Manresa disposarà l’any que ve de més diners que mai en la història, i assolirà els 110 milions d’euros de pressupost. Es un canvi de cicle radical respecte al període del 2011 al 2016, quan es va moure per sota dels 80 milions i va caldre un fort redreçament econòmic. Marc Aloy gaudeix d'un context espanyol i europeu que permet captar diners, i l’Ajuntament de Manresa ho està fent. Abans d’ahir mateix, deu milions per a la Fàbrica Nova. Amb aquest nou clima, Manresa passa a ser, i ja era hora, una ciutat ben finançada en comparació amb les de la seva categoria. Convé fer notar que una bona part de l'increment del pressupost és per a despesa fixa que es quedarà per a propers exercicis, i que no tot és inversió. És un moment crucial: Manresa té molta feina endarrerida i necessita encadenar uns quants exercicis amb projectes, diners i transformació. La darrera època en què Manresa va disposar de diners va ser molt curta i les apostes realitzades van donar poc rendiment. Aquesta vegada, hauria de ser la bona.