Avui Black Friday, demà Nadal

E l Black Friday és un fenomen únic. Un dia a l’any en què els preus de certs productes baixen i les ofertes omplen els aparadors de les botigues. Probablement com cada any, aquesta tarda m’aproparé a conèixer quines possibilitats m’ofereixen enguany els comerços de Manresa. L’ambient que s’hi genera és curiós. Sembla que ens canvia el xip i tots ens en recordem de cop que falta un mes pel Nadal. Com si entre ahir i avui no hi hagués 24 hores de diferència, sinó un mes. Segons sembla, ahir les festes ens quedaven molt lluny i avui hem de córrer, perquè les ofertes volen i els regals s’esgoten. El temps és or. El Black Friday dona el tret de sortida del mes més consumista de l’any. Per això, els Reis Mags i el Tió comencen a demanar-li als seus ajudants que ho preparin tot. Comença el compte enrrere i no hi ha temps a perdre.

El Black Friday ens permet veure com les zones més comercials de les ciutats s’omplen de persones amb moltes ganes de no perdre’s cap oportunitat. Hi ha els que passegen a corre recuita amb bosses a les mans de botiga en botiga. També els que «només van a mirar», però acaben comprant alguna cosa. O els que tenen la llista feta des de fa dies i han fet un seguiment exhaustiu dels preus durant les darreres setmanes per veure si l’oferta val realment la pena. L’ambient varia segons l’hora pel carrer. A primera hora hi ha els més matinadors, que aprofiten per submergir-se entre les millors ofertes aprofitant que les acaben de posar i és probable que hi hagi més estoc. A la tarda, és el torn dels que no han pogut apropar-s’hi al matí i dels romàntics que volen acabar el seu passeig sota la llum dels fanals. O, d’ambdós. A diferència d’altres dies, avui la migdiada de molts passa a un segon pla. Cada minut que passa, talles de roba i ofertes que s’esfumen dels comerços. Paral·lelament, fa dies que veig a TikTok vídeos de treballadors d’establiments comercials que bromegen amb el dia d’avui. Molts fan servir cançons per transmetre que temen treballar de cara al públic en aquestes dates. I els entenc. Perquè jo també he passat pel sector. I és cert que el consumisme pot arribar a transformar algunes persones. Hi ha qui creu que s’hi val tot. Manipular els productes sense cap mirament i deixar-los a qualsevol lloc, colar-se per estalviar-se un minut de cua o indignar-se si el de davant ens fa esperar massa. I si la persona responsable de cobrar s’encalla en el procés, la indignació és doble. Ja que el Black Friday fa que ens impregnem de l’esperit nadalenc, posem-li ho fàcil a tothom qui treballa per fer que no ens falti de res als comerços.