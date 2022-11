Ja fa més de vint anys, que en converses sobre canvi climàtic a les que vaig assistir, ja es deia que ens ficaven en una situació delicada que s’agreujaria si, com a societat anomenada ètica i solidària, no actuaven per aturar la concentració de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Ja hi havia una sòlida evidència científica dels orígens del problema i als seus efectes de no fer-ho. Diferents ONG posaven grans cartells alertant del problema. Mostraven ossos polars en perill i passaven els anys i les COP continuaven estèrils en decisions vinculants i s’anaven transformant en fires de greenwashing i continuava l’augment de CO₂. I és que estem en perill pel CO₂ a l’atmosfera que és el més alt que mai es va registrar. La COP27 ja és història.

Tot i haver aconseguit un fons vital «Veurem si es paga i en quines condicions» per ajudar els països més vulnerables, una vegada més quedant curts i només hi ha sensació que el repte queda curt. I això ens porta a una demanda necessària: fa falta urgentment un canvi a les COP, no pot ser aparador d’empreses i polítics. Perquè la crisi climàtica és, de tot, menys un aparador. I s’ha de tenir clar que no es pot controlar o revertir en un món capitalista (si encara és possible) i amb una economia mundial capitalista que dona suport i finança la indústria del combustible fòssil. Tampoc passarà, mentre que els extremadament rics controlin les decisions dels governs i lobbies participin en massa en aquests cimeres per comprar-los i tenir el seu control mentre continuen invertint en empreses intensives en carboni. No pot ser que les COP s’hagin convertit en una barreja d’espectacle i fira turística amb la presència dels que contribueixen a la crisi climàtica.

Un fet a pensar és que s’han acreditat més de 600 grups de lobbistes d’arreu del món vinculats a combustibles fòssils. S’ha de fer un canvi radical! És moll trist i desesperant que el text final ni hagi aconseguit fer una crida expressa per reduir els combustibles fòssils i només fa la voluntat hipòcrita de «gradualment» el carbó.

Segons els climatòlegs!, que cada any que passa veiem que s’equivoquen menys, el món està a punt de múltiples punts d’inflexió «catastròfics». Estudis mostren cinc punts d’inflexió perillosos que poden haver-se produït ja a causa de l’escalfament global d’1,1°C causat per la humanitat. Aquests inclouen el col·lapse de la capa de gel de Groenlàndia, que acabarà produint un bestial augment del nivell del mar, el col·lapse del corrent importantíssim per la vida tal com la coneixem de l’Atlàntic Nord, la interrupció de la pluja de la qual depenen milers de milions de persones i el desglaçament del permafrost ric en carboni i altres gasos perjudicials. A 1,5°C d’escalfament, l’augment mínim que s’espera ara, quatre dels cinc punts d’inflexió passen de ser possibles a probables. També a 1,5°C, són possibles cinc punts d’inflexió addicionals, inclosos els canvis en els vasts boscos del nord i la pèrdua de gairebé totes les glaceres de muntanya. «És per això que la bretxa entre els resultats de la COP i on hauríem de ser és enorme, equivalent a més de cinc vegades les emissions anuals actuals de la Unió Europea».

Encara és possible tenir un esdeveniment anual on els esforços se centrin exclusivament a limitar l’augment de la temperatura, adaptar-se als impactes i ajudar els països més vulnerables. Sense distraccions. Sense empreses fòssils. Amb persones justes i necessàries i sense grans desplegaments de logística. Els polítics i líders socials que van a les COP i prenen decisions tenen el deure d’actuar contra el canvi climàtic i no semblar que els importa el canvi climàtic.