La frase de la diputada Carla Toscano sobre Irene Montero i Pablo Iglesias és brutal, però el pitjor és que forma part d’un mètode. Veient l’escàndol, Toscano, encantada, va tuitejar una disculpa irònica en la qual acusava Montero de defensar els pederastes i els violadors. El diputat Sánchez del Real hi ha afegit que «els tebis provoquen el vòmit a la meva boca» (sense intel·ligència, no hi ha gramàtica) i el diputat Onofre Miralles ha proclamat, citant un amic ultra, que «som superiors moralment, som superiors quantitativament, als esquerranots se’l combat de cara. Això no és per a tebis». Quan la ultradreta parla de tebis és que ja està pensant en fer pujar la temperatura fins que hi hagi un incendi. La fórmula està molt provada, i funciona. Aquesta és la qüestió. Una banda de hienes armades amb megàfons enormes i acompanyada per les capes de franquisme que subsisteixen a l’Estat no pot ser combatuda pels demòcrates amb insults, emoció i temperatura. La violència verbal i física és el seu terreny; en la violència, guanyen sempre. Al feixisme no se’l combat al carrer. El feixisme guanya al carrer. Per començar, són els que adoren les armes i en tenen. La violència cal aturar-la amb el cap fred, aïllar-la amb la unitat dels demòcrates i, sempre que sigui possible, cal encardar-se dels ultres. L’humor desarma i és l’infern dels idiotes.