Velles perilloses?

D’aquí a uns mesos, podria existir un nou senyal de trànsit en què les persones velles seríem considerades un perill per a la circulació, segons el projecte de modificació de la senyalització viària, que està elaborant la Direcció General de Trànsit (DGT). És necessari que els senyals de circulació s’actualitzin: incorporant els nous vehicles de mobilitat personal; canviant les icones antiquades, com la imatge de la màquina de tren de vapor; incloent-hi noves situacions, com la prohibició de circular segons el distintiu ambiental del vehicle i el perill davant dels porcs senglars, però afegir-ne un de perill en zones transitades per persones grans no té cap sentit. En els llocs on hi ha infants és imprescindible avisar del risc perquè poden tenir reaccions imprevisibles i, per exemple, sortir corrents i travessar el carrer darrere una pilota. Equiparar, però, la vellesa amb la infantesa, avisant els conductors de la proximitat d’indrets freqüentats per gent gran, sols s’explica a partir d’una imatge social carregada de prejudicis negatius.

No cal mirar amb gaire deteniment les figures que s’hi dibuixen per veure que el seu contingut és barroerament discriminatori. S’hi representa una dona encorbada que camina feixugament recolzant-se en un bastó, i que tiba d’un home, que sembla que en depèn per caminar i orientar-se. Aquesta imatge relaciona, doncs, tot el nostre col·lectiu, que és divers, amb les dificultats de mobilitat i d’orientació, amb la dependència... i, el que faltava, amb la perillositat per a la circulació viària. Costa de creure que l’administració fomenti l’edatisme, quan hauria de combatre’l, i encara més, veient que ha tingut la voluntat expressa d’evitar el sexisme. S’ha modificat la imatge de la placa de perill davant la presència d’infants, canviant el paper de la nena, que passa de ser conduïda i protegida a portar el nen de la mà. En el senyal referit a la gent gran, per evitar transmetre una imatge sexista, també s’ha posat la dona com a la persona que porta, guia i tiba de l’home, però, en canvi, no s’ha tingut en compte l’edatisme, caracteritzant ambdues persones amb els clixés negatius que fomenten la discriminació per l’edat. En resum, s’ha mirat d’evitar el sexisme, però no s’ha tingut en compte la discriminació per l’edat, que afecta tant dones com homes. I n’és molt d’edatista aquest nou senyal que es proposa, perquè equipara els vells i les velles amb els infants com a grup a «protegir», considerant-nos incapaços de valdre’ns i de tenir actuacions de persones adultes en la via pública, i, per acabar-ho d’adobar, valent-se d’una imatge plena d’estereotips negatius. És molt probable que la DGT retiri aquest senyal de la seva proposta, veient la reacció de les organitzacions de gent gran que l’han considerat descaradament inacceptable, però hem d’estar atents igualment a altres manifestacions socials de l’edatisme, que poden semblar banals, però que també contribueixen al menysteniment social de la vellesa.