Pocs dies abans que se sabés que Manresa rebrà deu milions d’euros per començar a fer realitat el projecte Fàbrica Nova, es va presentar el primer estudi de l’Observatori de l’Enginyeria d’Espanya (OIE), segons el qual a l’Estat hi ha 750.000 professionals de l’enginyeria, dels quals només un 20% són dones. També diu que, durant els propers deu anys, caldrà incorporar almenys 200.000 nous enginyers. A la informació, difosa per la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), que forma part de l’OIE, s’hi esmenta que aquest curs acadèmic, la UPC ha posat en marxa la 4a edició del programa Aquí STEAM UPC, que té per objectiu atraure talent femení, sobretot als estudis d’enginyeria, arquitectura, ciències i tecnologia, i on han participat fins ara 4.000 infants de centres educatius de Catalunya, entre els quals n’hi ha de Manresa i també de Puig-reig.

Les dues informacions de costat –la dels deu milions i la de la important demanda d’enginyers– fan patxoca, en el sentit que si el projecte perquè la Fàbrica Nova passi de ser un mort al mig de Manresa a ser un espai d’activitat científica, tecnològica i generadora de talent s’arriba a fer realitat, revertirà en l’entorn, on de ben segur que s’incrementarà l’oferta i la demanda a nivell d’habitatge i també pel que fa al comerç i a la restauració. I si falten enginyers, igualment vol dir que institucions com la UPC són i seran més necessàries que mai, i és justament la Politècnica de Manresa la que liderarà el projecte Fàbrica Nova, on s’instal·larà i deixarà l’edifici situat a l’avinguda de les Bases de Manresa, actualment ja insuficient per encabir-hi tota l’activitat que hi bull. L’onada expansiva de traslladar l’ambient que genera una universitat al Centre Històric o a prop és infinita i infinitament necessària.

Alhora, però, la informació esmentada a l’inici també inclou una dada preocupant: dels 750.000 professionals d’enginyeria que hi ha actualment a Espanya, només 150.000 són dones i, d’aquestes, ja voldria veure les que tenen càrrec. Sigui quin sigui el tema que es tracti, es miri com es miri, es faci com es faci l’anàlisi, hi ha un fet inapel·lable: les dones, tan vàlides o tan inútils com qualsevol home, encara tenen vetats, sigui per autoexclusió o per inèrcies heretades de fa molts/massa anys, el paper protagonista que haurien d’ostentar en qualsevol àmbit. Haurien, sí, per una explicació molt senzilla: som la meitat de la humanitat. Haurien, sí, per una raó més complexa: aporten visions totalment noves. Tant de bo que la Fàbrica Nova n’arribi a ser un bon exemple.