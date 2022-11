L’existència de canals de YouTube i de televisió que funcionen com barres de bar no és fruit d’una alineació astral, sinó de l’existència de fons de rèptils que paguen i promouen les activitats de ressentits, miserables, fanàtics i sonats que, en el manicomi en què s’ha convertit el mon de la comunicació, obtenen un megàfon i es converteixen en soldats de la guerra de la ultradreta contra la democràcia, la llibertat i la igualtat. Les ofensives contra Irene Montero o contra Begoña Gómez formen part d’aquesta política ultra, que segueix un manual fotocopiat per totes les dretes del mon. Atribuir a una persona -sobretot si és una dona- comportaments caricaturitzables funciona, encara que les acusacions siguin absurdes: la massa adora la carronya, i el prestigi de la persona se’n ressenteix inevitablement, la qual cosa degrada també les seves idees, que és el que es persegueix. Els mitjans responsables han de fet tot el possible per no contribuir-hi. Hi ha un cert debat sobre com fer-ho, però una cosa és segura: rebatre-ho pretenent que l’audiència racionalitzarà els arguments i no permetrà que el verí l’afecti és ingenu i és un error. Aquesta espècie nostra sempre prefereix un budell ben sucós a un argument. Si no fos així, ja no caldria rebatre idioteses: la gent diria, «uff, bah», tancaria les orelles i es rebatrien soles.