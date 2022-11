Per desgràcia, l’assetjament i la violència masclista s’han convertit en una xacra que ens castiga dia rere dia. Però el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, ens ho recorda i ens posa sobre la taula dades esfereïdores com que 8 de cada 10 dones han patit aquest tipus de violència al llarg de la seva vida o que a Catalunya 10 dones han mort des de principi d’any assassinades per les seves parelles, exparelles o un familiar.

En aquest marc, Regió7 publicava dissabte quatre testimonis de treballadores del diari, d’entre 21 i 25 anys, que relaten en primera persona els moments de neguit per la seva integritat física que han viscut en els darrers mesos als carrers de la ciutat de Manresa. Tocaments, insults, persecucions i insolències que els han posat la por al cos i han coartat la seva llibertat. Els seus relats són colpidors, com també ho és l’actitud passiva de la societat.

Deia l’Alba en el seu relat sobre l’assetjament que va patir a ple dia a l’estació de la Renfe que «tothom mira però ningú actua» i, en la mateixa línia, una altra companya, l’Helena, explicava que «vaig tenir la sensació que tothom ho havia sentit i ningú havia fet res» quan un noi li va demanar a crits des d’un cotxe si no portava calces, mentre ella caminava pel carrer. Una passivitat que no ens podem permetre. Aquesta és una causa que tots ens hem de fer nostra: homes, dones, joves, grans...No podem fer el sord davant de problemàtiques d’aquesta magnitud i la lluita per combatre-les ha de ser una qüestió que incumbeixi a tothom. Les lleis i els protocols ens ajudaran a combatre la violència masclista, però també ho farà una actitud més activa per part de la societat. Més empatia, més solidaritat i més denúncia pública.

Com la Cíntia, l’Alba, l’Helena i l’Andrea moltes de les noies assetjades ja no callen i denuncien a crits actituds inacceptables. Són dones, joves i valentes. Siguem-ho tots i totes i tinguem el coratge de no ser còmplices d’actituds o comentaris que són masclistes i que també són una forma de violència contra les dones. Més dades: les denúncies per agressions sexuals van augmentar un 41,5% el 2021 a Catalunya, amb 2.602 casos. No en podem deixar passar ni una, ni aquelles actituds o bromes de caire masclista que passen més inadvertides i que són percebudes com a inofensives, ni les agressions en tota regla. Que cap nena, noia o dona se senti sola davant d’aquestes situacions intolerables.