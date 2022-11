Guerra santa contra la guerra

Imagina’t la força de les diferents creences unint-se per la pau, proposa la web de Religions for Peace, organitzadora amb l’Ajuntament de la trobada Cruïlla de Camins, on representants de diferents confessions vinguts de diversos continents parlen a Manresa de trobar una «Resposta Intergeneracional Multireligiosa a la Crisi Social i Ambiental» (majúscules seves) i aplegar el resultat dels debats en un «Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial pel Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022» (ídem). Per començar, diumenge es va celebrar un fòrum amb intervencions d’una neta de Mahatma Gandhi, el Gran Muftí del Consell Suprem Musulmà d’Uganda i la copresidenta de la Red de Jóvenes de América Latina y el Caribe de Religions for Peace. Impressionant. Com ha comentat l’alcalde Marc Aloy, «era necessari reunir a líders d’arreu del món per parlar de temes tan importants com la sostenibilitat social o la resiliència de les ciutats».

Ben mirat, és just i necessari que les religions treballin plegades per la pau, després de tants segles alimentant la bel·licositat dels seus ramats, justificant-la i encoratjant-la. Als llibres sagrats es poden trobar multitud de cites interpretables en clau pacifista, però la tendència obsessiva ha estat la contrària, i amb la creu o la mitja lluna per davant s’han perpetrat conquestes, massacres i conversions forçoses sota amenaça de mort. S’han fet guerres inacabables a l’empara dels diferents noms de Déu, i per l’ortodòxia han batallat catòlics contra protestants, sunnites contra xiïtes i un munt d’etcèteres. Ara mateix, ben a la vora, el patriarcat de l’església nacional de Rússia beneeix l’agressió de Vladímir Putin contra Ucraïna, malgrat que a totes dues terres els cristians preguen als mateixos sants. Tant de bo el missatge de Religions for Peace i l’esperit de la trobada de Manresa arribessin al Kremlin, fins i tot sense l’acumulació d’adjectius i de majúscules en els enunciats.