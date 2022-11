Entre finals dels vuitanta i els primers dos mil, la sanitat pública catalana va millorar molt, i ràpid. Dins d’aquest període, durant un temps, el sistema va funcionar amb una qualitat desconeguda, i sí, segurament era veritat que Catalunya va arribar a tenir una de les millors sanitats del món. Ningú no va contradir gaire aquesta idea, i va quedar consolidada. Però d’això ja en fa molt temps. L’envelliment de la clientela, l’arribada sobtada de molta població nova i molt diversa, les retallades, la fugida de metges i infermeres, la dificultat per trobar-ne de nous per substituir els que es jubilen... un cúmul de factors han fet que aquell moment dolç quedés enrere. I llavors va arribar la covid, que va obligar a fer un esforç enorme al qual metges i infermeres van respondre amb un gran coratge però va provocar un trastocament general que ja no ha estat redreçat. En el sistema públic ja fa temps que conviuen activitats exemplars i àmplies zones de gris molt insatisfactòries. El fet que entorn del 40% de la població pagui mútues privades, tot i que el que ofereixen tampoc no és cap meravella, és un indicador nítid de que la sanitat pública no és el que hauria de ser. Fins ara ho dèiem fluixet, potser perquè no gosàvem molestar els herois de la covid. Ara, els metges criden a la vaga. Ha caigut el tabú.