Aquestes paraules de Jesús, que recull l’evangelista Sant Mateu, són més actuals que mai per l’actitud de l’ajuntament de Piera, que obstrueix l’acolliment de nois immigrants que acull la parròquia d’aquesta vila.

El conflicte obert a Piera s’ha produït perquè el consistori ha ordenat el tancament de dos equipaments, on viuen vint adolescents immigrants tutelats per la Generalitat. A més, l’ajuntament ha imposat dues sancions a la parròquia i a la cooperativa que gestiona el centre (Regió7, 16 de novembre de 2022).

L’argument de l’ajuntament de Piera per tancar aquests equipaments, (perquè «no tenen llicència per això»), es podria solucionar ràpidament davant la urgència d’acollir aquests joves, la majoria dels quals són subsaharians o del Magreb.

En aquest conflicte absurd originat per l’ajuntament, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat i el mossèn de Piera, Carles Muñiz, amb molt de seny, han defensat aquests nois (que viuen en aquesta vila des del 2018), posant en pràctica «les actituds evangèliques d’acolliment i d’hospitalitat».

I és que l’Evangeli ens compromet a la solidaritat i a la fraternitat, acollint com a germans els qui han fugit del propi país degut a la fam i a la guerra. Per això Jesús posa en evidència (ahir i avui), els qui el rebutgen a ell mateix, tancant les portes o expulsant (que és el mateix), els estrangers: «Era foraster i no em vau acollir» (Mt 25:43).

El papa Francesc, sovint ha demanat que els governs acullin aquests nois vulnerables, germans nostres: «Que aquestes criatures fràgils i indefenses no els falti mai l’obligada cura i els canals humanitaris preferencials» (El Periódico, 7 de febrer de 2021).

Recordo que fa un any i mig, el ministre José Luis Escrivá, en una entrevista a Antena 3, recomanava als polítics de Vox que escoltessin el papa, quan Francesc, diverses vegades ha demanat «compassió i pietat» (La Vanguardia, 19 d’abril de 2021), envers aquests nois que somien una vida més digna i que es juguen la vida a la Mediterrània, tot fugint de la misèria del propi país.

Finalment em pregunto què hauria passat si aquests nois en compte de ser subsaharians i del Magreb, fossin ucraïnesos. I és que encara, per a vergonya nostra i en ple segle XXI, hi ha immigrants de primera i de segona.

Per altra part, és significatiu i molt lloable, el recolzament de la Conselleria de Drets Socials al mossèn de Piera, un fet que hauria de fer reflexionar el consistori d’aquesta vila.

Els cristians ens hem de prendre seriosament les paraules de Jesús, quan ens diu que acollint els germans l’acollim a ell: «Era foraster i em vau acollir» (Mt 25:35), mentre que el Senyor blasma aquells que rebutgen el proïsme.